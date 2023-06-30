В Литве хотят заглушить российскую радиостанцию Sputnik из Калининграда

В Литве хотят заглушить российскую пропагандистскую радиостанцию Sputnik, которая транслируется из Калининграда. Вильнюс считает, что это угрожает национальной безопасности страны, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.

Об этом заявили в Органе по регулированию связи Литовской Республики.

"Управление по регулированию связи установило, что с 12 апреля радиопрограмма Sputnik транслируется из Калининградской области на несогласованной радиочастоте и звучит в Клайпедском районе" , - говорится в сообщении.

Литва проинформировала проинформированный Международный союз электросвязи, а также направила письмо "Россвязи" с требованием остановить источник электромагнитного излучения.

Орган по регулированию связи Литвы объяснил, что эта трансляция может быть связана с угрозой общественному порядку и безопасности в стране.

Там заявили, что изменения с российской стороны вряд ли могут произойти быстро, поэтому отечественные органы изучили меры по ограничению возможностей приема вещания Sputnik в Клайпедском уезде.

Литовскому радио и телецентру поручили осуществить трансляцию выбранной радиопрограммы на радиочастоте 87,9 МГц в Клайпеде и Ниде. Таким образом Sputnik можно будет заглушить.

"Как независимый регулирующий орган, ответственный за надлежащее использование государственного ресурса радиочастот, мы обратились за выдачей разрешения участникам литовского радиорынка транслировать радиосигнал на той же частоте, что и радиостанция Sputnik" , - сказал заместитель председателя Совета Органа по регулированию связи Литвы Дарюс Кулешюс.

"Спутник" — это российское пропагандистское информационное агентство, которое включает сайты, мобильное приложение, онлайн-трансляции, радиовещательную службу и пресс-центры. Оно основано международным информационным агентством "Россия сегодня".

Главный офис агентства находится в Москве. Агентство отличается необъективной подачей информации и предвзятостью в освещении событий.