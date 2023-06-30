ВСУ системно выжигают позиции врага на Таврическом направлении — Тарнавский

В Таврическом направлении Вооруженные силы Украины системно выбивают врага и выжигают его позиции. За сутки потери противника убитыми и ранеными составили около трех рот.

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны в течение суток выполнили 1130 огневых задач. Уничтожены 13 единиц вооружения и военной техники" , — сообщил он.

В частности уничтожены 2 танка, 3 боевых бронированных машин (ББМ), 2 системы залпового огня БМ-21 "Град", самоходная пушка 2С5 "Гиацинт-С", беспилотник Supercam и другая техника.