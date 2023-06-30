ЗСУ системно випалюють позиції ворога на Таврійському напрямку — Тарнавський

На Таврійському напрямку Збройні сили України системно вибивають ворога та випалюють його позиції. За добу втрати противника вбитими та пораненими склали майже три роти.

Про це заявив﻿ командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони протягом доби виконали 1130 вогневих завдань. Знищено 13 одиниць озброєння та військової техніки", — повідомив він.

Зокрема знищено 2 танки, 3 бойові броньовані машини (ББМ), 2 системи залпового вогню БМ-21 "Град", самохідну гармату 2С5 "Гіацинт-С", безпілотник Supercam та іншу техніку.