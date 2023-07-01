Банковская система Украины: что изменилось за неделю
Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.
Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.
1. Национальный банк Украины внес изменения в порядок внесения наличных через платежные терминалы
С 1 августа 2023 года будут добавлены реквизиты к квитанциям, которые формируются во время проведения наличных операций через платежные терминалы.
Теперь при внесении наличных через платежный терминал плательщик обязан:
- ввести номер своего мобильного телефона на экране платежного терминала;
- получить на этот номер одноразовый пароль (с помощью СМС-сообщения или телефонного звонка);
- ввести на экране платежного терминала одноразовый пароль;
- получить квитанцию. Эти требования распространяются на все операции по внесению наличных для зачисления на счета через платежный терминал.
С полным текстом нововведения можно ознакомиться на официальном сайте НБУ.
2. Еще один банк начал выплачивать кешбэк за оплату его картами
27 июня 2023 года на сайте «Кристалбанка» была опубликована информация, что банк будет выплачивать кешбэк за оплату своими картами.
Владельцы платежных карт от «Кристалбанка» теперь могут вернуть часть средств, потраченных на покупку лекарств, продуктов питания, топлива и стройматериалов.
Кешбэк в размере 0,75% (при оплате собственными средствами) и 1,2% (при оплате кредитными средствами) предоставляется владельцам платежных карт MasterCard World, MC Gold Debit, MasterCard Platinum и MasterCard World Elite в тарифных пакетах «Особенный» и «КРИСТАЛ КРЕДИТ».
3. «Приватбанк» расширил условия перевыпуска платежных карт
В новой версии интернет-банка «Приват24» появилась возможность заказать новую пластиковую карту с доставкой по Украине в отделения и почтоматы «Новой Почты».
Плата за эту услугу не будет взиматься до 27.09.2023 года. С 28.09.2023 года плата составит 80 грн.
4. Банки продолжают повышать процентные ставки по депозитам
На уходящей неделе сразу 8 банков отметились повышением процентных ставок по депозитным вкладам как в гривне, так и в валюте.
«Банк инвестиций и сбережений» повысил ставки по депозитам в гривне на 9 и 12 месяцев на 1,25%, с 17,75% до 19% годовых, но при этом снизил процентную ставку на 3 и 6 месяцев до 18% и 19% соответственно.
«Асвио банк» повысил ставки по депозитам в гривне на 3 и 6 месяцев:
на 3 месяца – с 16 до 19% годовых;
на 6 месяцев – с 18 до 19% годовых. «Агропросперис банк» повысил ставку по депозитам в гривне на 3 месяца с 16,75 до 20,25% годовых.
«Кристалбанк» повысил ставку по депозитам в гривне на 1 месяц с 1,20 до 1,50% годовых.
«Полтава-банк» повысил ставку по депозитам в гривне на 6 месяцев с 15,50 до 16,50% годовых.
«Коминвестбанк» повысил ставку по депозитам в гривне на 12 месяцев с 13,50 до 16,80% годовых.
Также «Коминвестбанк» повысил ставку по депозитам в долларах США на 12 месяцев с 1,05 до 2,10% годовых.
Банк «Клиринговый дом» повысил ставку по депозитам в гривне на 3 месяца с 18 до 20% годовых.
Банк «Украинский капитал» повысил ставку по депозитам в долларах США на 6,9 и 12 месяцев:
на 6 и 9 месяцев – с 2,25 до 2,50% годовых;
на 12 месяцев – с 2,50 до 2,75% годовых.
Также «Украинский капитал» повысил ставку по депозитам в евро на 3,6,9 и 12 месяцев:
на 3 месяца – с 0,25 до 1,00% годовых;
на 6 месяцев – с 0,25 до 1,50% годовых;
на 9 месяцев – с 0,85 до 1,75% годовых;
на 12 месяцев – с 0,95 до 2,00% годовых.
5. Банки меняют тарифы по картам
Sense Bank (бывший «Альфа-Банк Украина») с 1 августа 2023 года вводит лимит на бесплатные P2P-переводы с карты Сaméléon и комиссию, в случае если сумма P2P-переводов за месяц превысит 20 000 грн. Комиссия составит 1%+5 грн от суммы перевода, которая превысит лимит на бесплатные переводы.
Комиссия будет списана в случае, если за текущий календарный месяц клиент уже выполнил переводов на сумму свыше 20 000 грн именно с карты Сaméléon. Для переводов с других карт эта комиссия не используется.
6. Monobank внедряет новые интернет-карты
В ближайшем обновлении приложения популярного интернет-банка появятся т.н. «интернет-карты» - специальные одноразовые виртуальные карты для операций в сети Интернет (как в Украине, так и за границей). С помощью интернет-карты можно будет, кроме оплат в интернете, проводить P2P-переводы через сторонние сервисы, причем как отправлять перевод, так и получать.
Один клиент сможет открыть в течение одних суток 5 карт, а количество одновременно открытых интернет-карт, которые сможет иметь один клиент – всего одна. Максимальный срок действия интернет-карты – 3 месяца.