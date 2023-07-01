Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Национальный банк Украины внес изменения в порядок внесения наличных через платежные терминалы

С 1 августа 2023 года будут добавлены реквизиты к квитанциям, которые формируются во время проведения наличных операций через платежные терминалы.

Теперь при внесении наличных через платежный терминал плательщик обязан:

- ввести номер своего мобильного телефона на экране платежного терминала;

- получить на этот номер одноразовый пароль (с помощью СМС-сообщения или телефонного звонка);

- ввести на экране платежного терминала одноразовый пароль;

- получить квитанцию. Эти требования распространяются на все операции по внесению наличных для зачисления на счета через платежный терминал.

С полным текстом нововведения можно ознакомиться на официальном сайте﻿ НБУ.

2. Еще один банк начал выплачивать кешбэк за оплату его картами

27 июня 2023 года на сайте﻿ «Кристалбанка» была опубликована информация, что банк будет выплачивать кешбэк за оплату своими картами.

Владельцы платежных карт от «Кристалбанка» теперь могут вернуть часть средств, потраченных на покупку лекарств, продуктов питания, топлива и стройматериалов.

Кешбэк в размере 0,75% (при оплате собственными средствами) и 1,2% (при оплате кредитными средствами) предоставляется владельцам платежных карт MasterCard World, MC Gold Debit, MasterCard Platinum и MasterCard World Elite в тарифных пакетах «Особенный» и «КРИСТАЛ КРЕДИТ».

3. «Приватбанк» расширил условия перевыпуска платежных карт

В новой версии интернет-банка «Приват24» появилась возможность заказать новую пластиковую карту с доставкой по Украине в отделения и почтоматы «Новой Почты».

Плата за эту услугу не будет взиматься до 27.09.2023 года. С 28.09.2023 года плата составит 80 грн.

4. Банки продолжают повышать процентные ставки по депозитам

На уходящей неделе сразу 8 банков отметились повышением процентных ставок по депозитным вкладам как в гривне, так и в валюте.

«Банк инвестиций и сбережений» повысил ставки по депозитам в гривне на 9 и 12 месяцев на 1,25%, с 17,75% до 19% годовых, но при этом снизил процентную ставку на 3 и 6 месяцев до 18% и 19% соответственно.

«Асвио банк» повысил ставки по депозитам в гривне на 3 и 6 месяцев:

на 3 месяца – с 16 до 19% годовых;

на 6 месяцев – с 18 до 19% годовых. «Агропросперис банк» повысил ставку по депозитам в гривне на 3 месяца с 16,75 до 20,25% годовых.

«Кристалбанк» повысил ставку по депозитам в гривне на 1 месяц с 1,20 до 1,50% годовых.

«Полтава-банк» повысил ставку по депозитам в гривне на 6 месяцев с 15,50 до 16,50% годовых.

«Коминвестбанк» повысил ставку по депозитам в гривне на 12 месяцев с 13,50 до 16,80% годовых.

Также «Коминвестбанк» повысил ставку по депозитам в долларах США на 12 месяцев с 1,05 до 2,10% годовых.

Банк «Клиринговый дом» повысил ставку по депозитам в гривне на 3 месяца с 18 до 20% годовых.

Банк «Украинский капитал» повысил ставку по депозитам в долларах США на 6,9 и 12 месяцев:

на 6 и 9 месяцев – с 2,25 до 2,50% годовых;

на 12 месяцев – с 2,50 до 2,75% годовых.

Также «Украинский капитал» повысил ставку по депозитам в евро на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 0,25 до 1,00% годовых;

на 6 месяцев – с 0,25 до 1,50% годовых;

на 9 месяцев – с 0,85 до 1,75% годовых;

на 12 месяцев – с 0,95 до 2,00% годовых.

5. Банки меняют тарифы по картам

Sense Bank (бывший «Альфа-Банк Украина») с 1 августа 2023 года вводит лимит на бесплатные P2P-переводы с карты Сaméléon и комиссию, в случае если сумма P2P-переводов за месяц превысит 20 000 грн. Комиссия составит 1%+5 грн от суммы перевода, которая превысит лимит на бесплатные переводы.

Комиссия будет списана в случае, если за текущий календарный месяц клиент уже выполнил переводов на сумму свыше 20 000 грн именно с карты Сaméléon. Для переводов с других карт эта комиссия не используется.

6. Monobank внедряет новые интернет-карты

В ближайшем обновлении приложения популярного интернет-банка появятся т.н. «интернет-карты» - специальные одноразовые виртуальные карты для операций в сети Интернет (как в Украине, так и за границей). С помощью интернет-карты можно будет, кроме оплат в интернете, проводить P2P-переводы через сторонние сервисы, причем как отправлять перевод, так и получать.

Один клиент сможет открыть в течение одних суток 5 карт, а количество одновременно открытых интернет-карт, которые сможет иметь один клиент – всего одна. Максимальный срок действия интернет-карты – 3 месяца.