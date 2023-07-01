Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Національний банк України вніс зміни до порядку внесення готівки через платіжні термінали

З 1 серпня 2023 року буде додано реквізити до квитанцій, які формуються під час проведення готівкових операцій через платіжні термінали.

Тепер при внесенні готівки через платіжний термінал платник зобов'язаний:

- ввести номер свого мобільного телефону на екрані платіжного терміналу;

- отримати на цей номер одноразовий пароль (за допомогою SMS-повідомлення або телефонного дзвінка);

- Ввести на екрані платіжного терміналу одноразовий пароль;

- Отримати квитанцію. Ці вимоги поширюються попри всі операції з внесення готівки для зарахування на рахунки через платіжний термінал.

З повним текстом нововведення можна ознайомитися на офіційному сайті НБУ.

2. Ще один банк почав виплачувати кешбек за оплату його картками

27 червня 2023 року на сайті «Кристалбанку» було опубліковано інформацію, що банк виплачуватиме кешбек за оплату своїми картками.

Власники платіжних карток від «Кристалбанку» тепер можуть повернути частину коштів, витрачених на купівлю ліків, продуктів харчування, палива та будматеріалів.

Кешбек у розмірі 0,75% (при оплаті власними коштами) та 1,2% (при оплаті кредитними коштами) надається власникам платіжних карток MasterCard World, MC Gold Debit, MasterCard Platinum та MasterCard World Elite у тарифних пакетах «Особливий» та «КРИСТАЛ» КРЕДИТ».

3. «Приватбанк» розширив умови перевипуску платіжних карток

У новій версії інтернет-банку «Приват24» з'явилася можливість замовити нову пластикову картку з доставкою по Україні до відділень та поштоматів «Нової Пошти».

Плата за цю послугу не стягуватиметься до 27.09.2023 року. З 28.09.2023 року плата становитиме 80 грн.

4. Банки продовжують підвищувати процентні ставки за депозитами

Минулого тижня відразу 8 банків відзначилися підвищенням відсоткових ставок за депозитними вкладами як у гривні, так і у валюті.

«Банк інвестицій та заощаджень» підвищив ставки за депозитами у гривні на 9 та 12 місяців на 1,25%, з 17,75% до 19% річних, але при цьому знизив відсоткову ставку на 3 та 6 місяців до 18% та 19% відповідно.

«Асвіо банк» підвищив ставки за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців:

на 3 місяці – з 16 до 19% річних;

на 6 місяців – із 18 до 19% річних. «Агропросперіс банк» підвищив ставку за депозитами у гривні на 3 місяці з 16,75 до 20,25% річних.

«Кристалбанк» підвищив ставку за депозитами у гривні на 1 місяць з 1,20 до 1,50% річних.

«Полтава-банк» підвищив ставку за депозитами у гривні на 6 місяців з 15,50 до 16,50% річних.

«Комінвестбанк» підвищив ставку за депозитами у гривні на 12 місяців з 13,50 до 16,80% річних.

Також «Комінвестбанк» підвищив ставку за депозитами у доларах США на 12 місяців з 1,05 до 2,10% річних.

Банк «Кліринговий дім» підвищив ставку за депозитами у гривні на 3 місяці з 18 до 20% річних.

Банк «Український капітал» підвищив ставку за депозитами в доларах США на 6,9 та 12 місяців:

на 6 та 9 місяців – з 2,25 до 2,50% річних;

на 12 місяців - з 2,50 до 2,75% річних.

Також «Український капітал» підвищив ставку за депозитами в євро на 3,6,9 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 0,25% до 1,00% річних;

на 6 місяців – з 0,25 до 1,50% річних;

на 9 місяців – з 0,85 до 1,75% річних;

на 12 місяців - з 0,95 до 2,00% річних.

5. Банки змінюють тарифи за картками

Sense Bank (колишній «Альфа-Банк Україна») з 1 серпня 2023 року вводить ліміт на безкоштовні P2P-перекази з картки Сaméléon та комісію, якщо сума P2P-переказів за місяць перевищить 20 000 грн. Комісія становитиме 1%+5 грн від суми переказу, яка перевищить ліміт на безкоштовні перекази.

Комісія буде списана у разі, якщо за поточний календарний місяць клієнт вже виконав перекази на суму понад 20 000 грн саме з картки Sameléon. Для переказів з інших карток ця комісія не використовується.

6. Monobank впроваджує нові інтернет-картки

У найближчому оновленні програми популярного інтернет-банку з'являться т.зв. «інтернет-карти» - спеціальні одноразові віртуальні картки для операцій у мережі Інтернет (як в Україні, так і за кордоном). За допомогою інтернет-карти можна буде, крім оплат в інтернеті, проводити P2P-переклади через сторонні сервіси, причому як надсилати переклад, так і отримувати.

Один клієнт зможе відкрити протягом однієї доби 5 карток, а кількість одночасно відкритих інтернет-карток, які зможе мати один клієнт – лише одна. Максимальний термін дії інтернет-картки – 3 місяці.