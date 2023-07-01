Уже сегодня: в июле прогнозируют не менее пяти магнитных бурь

Уже сегодня: в июле прогнозируют не менее пяти магнитных бурь
Фото: Рixabay

Магнитная буря накроет Землю в первый же день месяца, сообщает Деловая столица.

Ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований США предупредили о магнитной буре, которая покроет Землю уже 1 июля. Она будет связана с нитями на Солнце.

Отмечается, что появившиеся на нашей звезде нити два дня назад привели к корональному выбросу массы (КВМ), движущемуся в сторону Земли. Если он коснется магнитосферы, то вызовет магнитную бурю на нашей планете.

Прогноз магнитных бурь на июль 2023 года:

  • Первая магнитная буря накроет Землю в первый же день луны, 1 июля;
  • Затем 7-8 июля ожидается слабая двухдневная магнитная буря;
  • Третий опасный период прогнозируется 12-13 июня;
  • В середине июля ожидается затяжная магнитная буря. Продлится она с 16 по 19 июля, и будет слабой по мощности;
  • Последняя в луне слабая магнитная буря ожидается 29 июля.
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