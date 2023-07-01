Уже сегодня: в июле прогнозируют не менее пяти магнитных бурь
Магнитная буря накроет Землю в первый же день месяца, сообщает Деловая столица.
Ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований США предупредили о магнитной буре, которая покроет Землю уже 1 июля. Она будет связана с нитями на Солнце.
Отмечается, что появившиеся на нашей звезде нити два дня назад привели к корональному выбросу массы (КВМ), движущемуся в сторону Земли. Если он коснется магнитосферы, то вызовет магнитную бурю на нашей планете.
Прогноз магнитных бурь на июль 2023 года:
- Первая магнитная буря накроет Землю в первый же день луны, 1 июля;
- Затем 7-8 июля ожидается слабая двухдневная магнитная буря;
- Третий опасный период прогнозируется 12-13 июня;
- В середине июля ожидается затяжная магнитная буря. Продлится она с 16 по 19 июля, и будет слабой по мощности;
- Последняя в луне слабая магнитная буря ожидается 29 июля.