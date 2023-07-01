Уже сьогодні: у липні прогнозують щонайменше п'ять магнітних бур
Магнітна буря накриє Землю в перший же день місяця, повідомляє Ділова столиця.
Вчені Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США попередили про магнітну бурю, яка накриє Землю вже 1 липня. Вона буде пов'язана з нитками на Сонці.
Наголошується, що нитки, які з'явилися на нашій зірці два дні тому, призвели до коронального викиду маси (КВМ), що рухається у бік Землі. Якщо він таки торкнеться магнітосфери, то викличе магнітну бурю на нашій планеті.
Прогноз магнітних бур на липень 2023:
- Перша магнітна буря накриє Землю в перший же день місяця, 1 липня;
- Потім 7-8 липня очікується слабка дводенна магнітна буря;
- Третій небезпечний період прогнозується 12-13 червня;
- В середині липня очікується затяжна магнітна буря. Триватиме вона з 16 по 19 липня, і буде слабкою по потужності;
- Остання в місяці слабка магнітна буря очікується 29 липня.