Уже сьогодні: у липні прогнозують щонайменше п'ять магнітних бур

Магнітна буря накриє Землю в перший же день місяця, повідомляє Ділова столиця.

Вчені Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США попередили про магнітну бурю, яка накриє Землю вже 1 липня. Вона буде пов'язана з нитками на Сонці.

Наголошується, що нитки, які з'явилися на нашій зірці два дні тому, призвели до коронального викиду маси (КВМ), що рухається у бік Землі. Якщо він таки торкнеться магнітосфери, то викличе магнітну бурю на нашій планеті.

Прогноз магнітних бур на липень 2023: