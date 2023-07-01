Российская армия снова обстреляла Херсон: ранены два ребенка
Во время обстрела ранения получили 9-летняя девочка и 15-летний парень, сообщает Деловая столица.
Днем российская армия снова обстреляла Херсон, сообщил начальник ОВА Александр Прокудин.
"Сегодня днем оккупанты покрыли огнем жилые кварталы Херсона. Один из снарядов попал в дом, — детализирует чиновник. — Ранения получила 9-летняя девочка и 15-летний парень. Медики оказывают им необходимую помощь".
Накануне враг по области совершил 82 обстрела, выпустив 445 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и БПЛА.
По городу Херсон враг выпустил 5 снарядов. русские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов. Из-за российской агрессии 5 человек (из них один — ребенок) получили ранения.