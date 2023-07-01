Російська армія знову обстріляла Херсон: поранені дві дитини
Під час сьогоднішнього обстрілу поранення отримали 9-річна дівчинка та 15-річний хлопець, повідомляє Ділова столиця.
Вдень російська армія знову обстріляла Херсон, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.
"Сьогодні вдень окупанти вкрили вогнем житлові квартали Херсона. Один зі снарядів влучив у будинок, — деталізує посадовець. - Поранення отримала 9-річна дівчинка та 15-річний хлопець. Медики надають їм необхідну допомогу".
Напередодні ворог по області здійснив 82 обстріли, випустивши 445 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БПЛА.
По місту Херсон ворог випустив 5 снарядів. російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів. Через російську агресію 5 людей (з них одна — дитина) дістали поранення.