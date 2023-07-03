В Хмельницкой и Кировоградской областях работала ПВО - Воздушные силы

В ночь на 3 июля из-за запуска россиянами "Шахедов" объявили тревогу в ряде областей. В Хмельницкой и Кировоградской области сработали силы ПВО.

Об этом сообщало командование Воздушных сил в Telegram-канале.

Воздушная тревога была объявлена в Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Кировоградской, Чекасской, Винницкой, Херсонской и Запорожской областях.

Также Воздушные силы сообщали о запуске крылатых ракет "Калибр" в направлении Одесской области и баллистического вооружения в направлении Запорожской и Полтавской областей.