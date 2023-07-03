На Хмельниччині та Кіровоградщині працювала ППО через "Шахеди" — Повітряні сили

У ніч на 3 липня через запуск росіянами "Шахедів" оголосили тривогу в низці областей. На Хмельниччині та Кіровоградщині спрацювали сили ППО.

Про це повідомляло﻿ командування Повітряних сил в Telegram-каналі.

Повітряну тривогу оголошували в Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській, Кіровоградській, Чекаській, Вінницькій, Херсонській та Запорізькій областях.

Також Повітряні сили повідомляли про запуск крилатих ракет "Калібр" в напрямку Одещини та балістичного озброєння в напрямку Запорізької та Полтавської областей.