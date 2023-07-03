Ночью ПВО уничтожила 13 "Шахедов" — Воздушные силы
В ночь на 3 июля силы противовоздушной обороны уничтожили 13 вражеских ударных беспилотников типа Shahed. Силы ПВО работали в южных, восточных и центральных областях.
Об этом говорится в сообщении командования Воздушных сил.
"В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 13 ударных БпЛА Shahed-136/131. Остальные - не достигли своих целей. Предварительно без потерь", — говорится в сообщении.
Всего воздушные силы зафиксировали пуски 17 ударных беспилотников противника.
За прошедшие и текущие сутки авиация Воздушных Сил совершила десятки самолетов, 15 из них – на огневое поражение объектов, техники, логистики и живой силы врага.