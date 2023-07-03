Уночі ППО знищила 13 "Шахедів" — Повітряні сили
У ніч на 3 липня сили протиповітряної оборони знищили 13 ворожих ударних безпілотники типу Shahed. Сили ППО працювали у південних, східних та центральних областях.
Про це йдеться в повідомленні командування Повітряних сил.
"В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА Shahed-136/131. Решта – не досягли своїх цілей. Попередньо без втрат", — йдеться в повідомленні.
Всього Повітряні сили зафіксували пуски 17 ударних безпілотників противника.
За минулу та поточну добу авіація Повітряних Сил здійснила десятки літаковильотів, 15 із них – на вогневе ураження об’єктів, техніки, логістики та живої сили ворога.