Уночі ППО знищила 13 "Шахедів" — Повітряні сили

Уночі ППО знищила 13 "Шахедів" — Повітряні сили
Фото: defence-ua.com

У ніч на 3 липня сили протиповітряної оборони знищили 13 ворожих ударних безпілотники типу Shahed. Сили ППО працювали у південних, східних та центральних областях.

Про це йдеться﻿ в повідомленні командування Повітряних сил.

"В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА Shahed-136/131. Решта – не досягли своїх цілей. Попередньо без втрат", — йдеться в повідомленні.

Всього Повітряні сили зафіксували пуски 17 ударних безпілотників противника.

За минулу та поточну добу авіація Повітряних Сил здійснила десятки літаковильотів, 15 із них – на вогневе ураження об’єктів, техніки, логістики та живої сили ворога.

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