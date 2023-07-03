ЧВК "Вагнер" объявила о приостановке вербовки новых наемников

ЧВК "Вагнер" разместила объявление в своих Telegram-каналах, в котором говорится о приостановке набора наемников сроком на месяц. Пост опубликован, в частности, в одном из каналов по вербовке "вагнеровцев", сообщает The Insider.

"В связи с временным не участием ЧВК Вагнер в специальной военной операции (так в РФ называют войну против Украины, ред.) и переездом в Республику Беларусь мы временно приостанавливаем работу региональных центров по набору в ЧВК Вагнер сроком на 1 месяц" , – говорится в сообщении.

Еще несколько дней назад в центре по набору кадров ЧВК "Вагнер" заявили, что продолжают набирать наемников для участия в войне в Украине, а в Беларусь никого не отправляют. Корреспондент издания позвонил на горячую линию ЧВК под видом россиянина, ищущего работу. На вопрос, не придется ли подписывать контракт с Минобороны, сотрудник ЧВК ответил: "Нет, мы никакого отношения к Минобороны не имеем" . Он также заверил, что главе Минобороны Сергея Шойгу "никто служить не собирается".

После военного бунта, который устроил Евгений Пригожин вместе с бойцами ЧВК "Вагнер", его судьба, как и судьба самой организации, оказалась под вопросом. Владимир Путин публично назвал Пригожина предателем и изменником. Наемникам ЧВК снова предложили заключить контракт с Минобороны. Александр Лукашенко сказал, что сам Пригожин и часть его наемников уехали в Беларусь. Были сообщения, что там уже строятся лагеря для "вагнеровцев". А в Госдуме заявили, что люди Пригожина больше не будут принимать участие в войне против Украины.