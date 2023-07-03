ПВК "Вагнер" оголосила про припинення вербування нових найманців

ПВК "Вагнер" розмістила оголошення у своїх Telegram-каналах, в якому йдеться про зупинення набору найманців терміном на місяць. Пост опублікований, зокрема, в одному з каналів вербування "вагнерівців", повідомляє The Insider.

"У зв'язку з тимчасовою не участю ПВК Вагнер у спеціальній військовій операції (так у РФ називають війну проти України, - ред.) та переїздом до Республіки Білорусь ми тимчасово зупиняємо роботу регіональних центрів з набору у ПВК Вагнер терміном на 1 місяць" , – йдеться у повідомленні.

Ще кілька днів тому в центрі набору кадрів ПВК "Вагнер" заявили, що продовжують набирати найманців для участі у війні в Україні, а до Білорусі нікого не відправляють. Кореспондент видання зателефонував на гарячу лінію ПВК під виглядом росіянина, який шукає роботу. На запитання, чи не доведеться підписувати контракт із Міноборони, співробітник ПВК відповів: "Ні, ми жодного відношення до Міноборони не маємо" . Він також запевнив, що голові Міноборони Сергія Шойгу "ніхто служити не збирається".

Після військового бунту, який влаштував Євген Пригожин разом із бійцями ПВК "Вагнер", його доля, як і доля самої організації, опинилася під питанням. Володимир Путін публічно назвав Пригожина зрадником та зрадником. Найманцям ПВК знову запропонували укласти контракт із Міноборони. Олександр Лукашенко сказав, що сам Пригожин та частина його найманців поїхали до Білорусі. Були повідомлення, що там уже будуються табори для вагнерівців. А у Держдумі заявили, що люди Пригожина більше не братимуть участі у війні проти України.