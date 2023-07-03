В РФ заявили о "покушении" на "главу" оккупированного Крыма

ФСБ РФ заявила о якобы "пресечении попытки покушения" на "главу" аннексированного Крыма Сергея Аксенова. Якобы его совершил завербованный СБУ россиянин. Об этом сообщает российское издание "Медуза".

По данным ФСБ, якобы покушение готовил гражданин России, 1988 года рождения, "который был завербован сотрудниками СБУ". Он якобы прошел на территории Украины "курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе - обучение минно-взрывному делу".

В июне 2023 года, говорится в распространенном ФСБ сообщении, "агент иностранной спецслужбы" прибыл в Крым и начал подготовку к теракту - он планировал взорвать автомобиль Аксенова.

"Однако довести преступный умысел до конца подрывник не успел, так как при изъятии из тайника взрывного устройства он был задержан" , - заявили в ФСБ.

Сейчас, якобы россиянин задержан.