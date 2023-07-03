У РФ заявили про "замах" на "главу" окупованого Криму

ФСБ РФ заявила про нібито "припинення спроби замаху" на "главу" анексованого Криму Сергія Аксьонова. Нібито його здійснив завербований СБУ росіянин. Про це повідомляє російське видання "Медуза".

За даними ФСБ, нібито замах готував громадянин Росії, 1988 року народження, "який був завербований співробітниками СБУ". Він нібито пройшов на території України "курс навчання розвідувально-підривної діяльності, у тому числі навчання мінно-вибуховій справі".

У червні 2023 року, йдеться у поширеному ФСБ повідомленні, "агент іноземної спецслужби" прибув до Криму і розпочав підготовку до теракту - він планував підірвати автомобіль Аксьонова.

"Однак довести злочинний намір до кінця підривник не встиг, тому що при вилученні зі схованки вибухового пристрою він був затриманий" , - заявили у ФСБ.

Наразі нібито росіянина затримано.