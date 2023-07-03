РФ атаковала Сумы: в центре города поврежден дом

РФ атаковала Сумы: в центре города поврежден дом
Фото: скриншот из видео

Российские оккупанты 3 июля атаковали﻿ Сумы, в городе звучит тревога, горожан призывают оставаться в укрытиях.

Сообщается, что в результате вражеской атаки в центре Сум поврежден жилой дом.

Городской голова Сум Александр Лысенко написал, что в городе раздаются взрывы и работает ПВО.

Сейчас в Сумской области объявлено воздушную тревогу.

В ОГА призвали не покидать укрытий до отбоя.

В КП "Электроавтотранс" сообщили, что в городе по ул. Петропавловская перекрыто движение транспорта.

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