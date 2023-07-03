РФ атаковала Сумы: в центре города поврежден дом
Российские оккупанты 3 июля атаковали Сумы, в городе звучит тревога, горожан призывают оставаться в укрытиях.
Сообщается, что в результате вражеской атаки в центре Сум поврежден жилой дом.
Городской голова Сум Александр Лысенко написал, что в городе раздаются взрывы и работает ПВО.
Сейчас в Сумской области объявлено воздушную тревогу.
В ОГА призвали не покидать укрытий до отбоя.
В КП "Электроавтотранс" сообщили, что в городе по ул. Петропавловская перекрыто движение транспорта.