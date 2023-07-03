РФ атакувала Суми: у центрі міста пошкоджено будинок

РФ атакувала Суми: у центрі міста пошкоджено будинок
Фото: скріншот із відео

Російські окупанти 3 липня атакували Суми, у місті звучить тривога, городян закликають залишатися в укриттях.

Повідомляється, що внаслідок ворожої атаки у центрі Сум пошкоджено житловий будинок.

Міський голова Сум Олександр Лисенко написав, що у місті лунають вибухи та працює ППО.

Наразі в Сумській області оголошено повітряну тривогу.

В ОДА закликали не залишати укриття до відбою.

У КП "Електроавтотранс" повідомили, що у місті на вул. Петропавлівська перекрито рух транспорту.

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