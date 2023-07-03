НБУ: С 1 августа для пополнения карт через терминалы будет нужен телефон
Для внесения наличных на банковские карточки через терминалы с 1 августа этого года будет нужно вводить номер телефона, сообщает Новое время.
Об этом говорится в распоряжении НБУ.
С 1 августа 2023 года добавляются реквизиты к квитанциям, которые формируются при осуществлении наличных операций с использованием платежных устройств, в частности через терминалы.
Квитанции по результатам операций по внесению наличных с помощью терминалов для ее зачисления на счета дополнительно должны содержать номер мобильного телефона плательщика.
Для зачисления денег на счет плательщик при осуществлении такой операции через терминал должен:
- ввести номер своего мобильного телефона на экране терминала;
- получить на этот номер одноразовый пароль (путем сообщения или с помощью телефонного звонка);
- ввести на экране терминала одноразовый пароль, подтверждающий согласие на выполнение платежной операции;
- получить квитанцию.
Новые требования касаются операций по внесению наличных для их зачисления на счета с помощью терминалов. При этом, требования не касаются следующих платежей:
- оплата коммунальных платежей (квартплата и коммунальные услуги, стационарная телефонная связь, телевидение, электроэнергия, газ, интернет, охрана);
- оплата билетов для железнодорожных перевозок (включая пригородные);
- оплата проезда в городском и пригородном транспорте (включая оплату электронных билетов для проезда в таком транспорте);
- оплата маршрутных пассажирских перевозок;
- пополнение проездных и транспортных карт для проезда в городском и пригородном транспорте;
- уплата налогов, штрафов, административных услуг, сборов и других платежей в бюджет.
В марте этого года НБУ ужесточил требования к эквайерам при осуществлении ими платежных операций, чтобы усилить соблюдение участниками платежного рынка требований законодательства.