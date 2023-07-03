НБУ: С 1 августа для пополнения карт через терминалы будет нужен телефон

Для внесения наличных на банковские карточки через терминалы с 1 августа этого года будет нужно вводить номер телефона, сообщает Новое время.

Об этом говорится в распоряжении НБУ.

С 1 августа 2023 года добавляются реквизиты к квитанциям, которые формируются при осуществлении наличных операций с использованием платежных устройств, в частности через терминалы.

Квитанции по результатам операций по внесению наличных с помощью терминалов для ее зачисления на счета дополнительно должны содержать номер мобильного телефона плательщика.

Для зачисления денег на счет плательщик при осуществлении такой операции через терминал должен:

ввести номер своего мобильного телефона на экране терминала;

получить на этот номер одноразовый пароль (путем сообщения или с помощью телефонного звонка);

ввести на экране терминала одноразовый пароль, подтверждающий согласие на выполнение платежной операции;

получить квитанцию.

Новые требования касаются операций по внесению наличных для их зачисления на счета с помощью терминалов. При этом, требования не касаются следующих платежей:

оплата коммунальных платежей (квартплата и коммунальные услуги, стационарная телефонная связь, телевидение, электроэнергия, газ, интернет, охрана);

оплата билетов для железнодорожных перевозок (включая пригородные);

оплата проезда в городском и пригородном транспорте (включая оплату электронных билетов для проезда в таком транспорте);

оплата маршрутных пассажирских перевозок;

пополнение проездных и транспортных карт для проезда в городском и пригородном транспорте;

уплата налогов, штрафов, административных услуг, сборов и других платежей в бюджет.

В марте этого года НБУ ужесточил требования к эквайерам при осуществлении ими платежных операций, чтобы усилить соблюдение участниками платежного рынка требований законодательства.