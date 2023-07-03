НБУ: З 1 серпня для поповнення карток через термінали буде потрібен телефон

Для внесення готівки на банківські картки через термінали з 1 серпня цього року потрібно буде вводити номер телефону, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в розпорядженні НБУ.

З 1 серпня 2023 року додаються реквізити до квитанцій, які формуються під час здійснення готівкових операцій з використанням платіжних пристроїв, зокрема через термінали.

Квитанції за результатами операцій із внесення готівки за допомогою терміналів для її зарахування на рахунки додатково мають містити номер мобільного телефону платника.

Для зарахування грошей на рахунок платник при здійсненні такої операції через термінал повинен:

ввести номер свого мобільного телефону на екрані термінала;

отримати на цей номер одноразовий пароль (шляхом повідомлення або за допомогою телефонного дзвінка);

ввести на екрані термінала одноразовий пароль, що підтверджує згоду на виконання платіжної операції;

отримати квитанцію.

Нові вимоги стосуються операцій із внесення готівки для її зарахування на рахунки за допомогою терміналів. При цьому, вимоги не стосуються таких платежів:

оплата комунальних платежів (квартплата та комунальні послуги, стаціонарний телефонний зв’язок, телебачення, електроенергія, газ, інтернет, охорона);

оплата квитків для залізничних перевезень (включаючи приміські);

оплата проїзду в міському та приміському транспорті (включаючи оплату електронних квитків для проїзду в такому транспорті);

оплата маршрутних пасажирських перевезень;

поповнення проїзних і транспортних карток для проїзду в міському та приміському транспорті;

сплата податків, штрафів, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету.

У березні цього року НБУ посилив вимоги до еквайєрів під час здійснення ними платіжних операцій, щоб посилити дотримання учасниками платіжного ринку вимог законодавства.