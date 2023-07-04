По Первомайскому РФ ударила "Искандером", раненых уже 38 – прокуратура

Количество пострадавших в результате ракетного удара по Первомайскому на Харьковщине возросло до 38 человек, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram.

По состоянию на 17.30 в результате обстрела российскими военными города Первомайский на Харьковщине известно о 38 раненых, из них - 12 детей.

Самому маленькому - 3 месяца, медики оказали ребенку помощь на месте.

По данным генпрокурора Андрея Костина, удар по центру города российские захватчики нанесли ракетой "Искандер".

Что предшествовало:

В городе Первомайский Харьковской области 4 июля прогремел взрыв, после которого произошел пожар, были повреждены автомобили и жилые дома.

"Суспільне" отмечало: когда прогремел взрыв, в городе прощались с погибшим военнослужащим 3-й отдельной штурмовой бригады Олегом Фадеенко с позывным "Малыш".