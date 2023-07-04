По Первомайському РФ вдарила "Іскандером", поранених вже 38 – прокуратура

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Первомайському на Харківщині зросла до 38, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба Офісу генпрокурора в Telegram.

Станом на 17.30 внаслідок обстрілу російськими військовими міста Первомайський на Харківщині відомо про 38 поранених, з них – 12 дітей.

Найменшому – 3 місяці, медики надали дитині допомогу на місці.

За даними генпрокурора Андрія Костіна, удар по центру містаросійські загарбники завдали ракетою "Іскандер".

Що передувало:

У місті Первомайський Харківської області 4 липня пролунав вибух, після якого сталася пожежа, було пошкоджено автомобілі та житлові будинки.

"Суспільне" зазначало: коли пролунав вибух, у місті прощалися з загиблим військовослужбовцем 3-ої окремої штурмової бригади Олегом Фадєєнком на позивний "Малиш".