Наличие ядерного оружия в Беларуси пока маловероятно — Генштаб
На данный момент наличие российских ядерных зарядов на территории Республики Беларусь маловероятно. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, сообщает Укринформ.
"Я не могу подтвердить эту информацию (по поводу доставки первой партии ядерных зарядов в Беларусь — ред.). Для хранения ядерных боеприпасов нужно сделать особые условия, развернуть базу для их обслуживания. Это очень сложный технологический процесс. На сегодняшний день наличие ядерных зарядов на территории Беларуси маловероятно", — отметил он.
Громов подчеркнул, что сложно сказать, насколько реальна угроза использования ядерного оружия против Украины. В этом контексте он подчеркнул:
"Не надо забывать, что это война с коварным противником, который не придерживается международного права и готов на все ради достижения своих целей. Ярким примером для нас является уничтожение россиянами Каховской ГЭС".