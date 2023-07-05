Наявність ядерної зброї в Білорусі поки малоймовірна — Генштаб

Наявність ядерної зброї в Білорусі поки малоймовірна — Генштаб
Фото: Vitaly V. Kuzmin

Наразі наявність російських ядерних зарядів на території Республіки Білорусь малоймовірна.﻿ Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов, повідомляє Укрінформ.

"Я не можу підтвердити цю інформацію (щодо доставки першої партії ядерних зарядів у Білорусь — ред.). Для зберігання ядерних боєприпасів необхідно створити спеціальні умови, розгорнути базу для їх обслуговування. Це дуже складний технологічний процес. На сьогодні наявність ядерних зарядів на території Білорусі є малоймовірною", — зауважив він.

Громов підкреслив, що важко сказати, наскільки реальна загроза використання ядерної зброї проти України. У цьому контексті він наголосив:

"Не треба забувати, що це — війна з підступним противником, який не дотримується міжнародного права та готовий на все заради досягнення своїх цілей. Яскравим прикладом для нас є знищення росіянами Каховської ГЕС".

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