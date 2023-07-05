Наявність ядерної зброї в Білорусі поки малоймовірна — Генштаб
Наразі наявність російських ядерних зарядів на території Республіки Білорусь малоймовірна. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов, повідомляє Укрінформ.
"Я не можу підтвердити цю інформацію (щодо доставки першої партії ядерних зарядів у Білорусь — ред.). Для зберігання ядерних боєприпасів необхідно створити спеціальні умови, розгорнути базу для їх обслуговування. Це дуже складний технологічний процес. На сьогодні наявність ядерних зарядів на території Білорусі є малоймовірною", — зауважив він.
Громов підкреслив, що важко сказати, наскільки реальна загроза використання ядерної зброї проти України. У цьому контексті він наголосив:
"Не треба забувати, що це — війна з підступним противником, який не дотримується міжнародного права та готовий на все заради досягнення своїх цілей. Яскравим прикладом для нас є знищення росіянами Каховської ГЕС".