"Укрзализныця" вернула военизированную охрану в пассажирские поезда

С целью усиления безопасности пассажирских перевозок, Укрзализныця приняла решение вернуть военизированную охрану в поезда, и сейчас уже реализовала это решение на трех маршрутах, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщается на сайте железной дороги.

Так, с 30 июня 2023 года возобновлено сопровождение военизированной охраной пассажирских поездов. Сейчас она работает в поездах №81 Киев - Ужгород, №41 Днепр - Трускавец и № 712 Киев - Краматорск.

В ближайшее время проект будет масштабирован на другие рейсы, с учетом результатов первой недели работы.

"Продолжаем работать над вопросами безопасности наших пассажиров. Вместе с женскими купе возобновили охрану в отдельных поездах" , - говорится в сообщении Укрзализныци.

Сообщается, что работники ведомственной охраны уже совершили 17 рейсов, и за это время даже присоединились к решению нескольких конфликтных ситуаций.

"Это были мелкие конфликты, ничего серьезного, например, не допустили к поезду пассажира в нетрезвом состоянии" , - отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

"К сожалению, еще фиксируем случаи административных правонарушений в поездах. Прежде всего это курение и распитие алкогольных напитков. Не сомневаемся, что военизированная охрана будет действенным инструментом" , - отметил директор исполнительного филиала "Ведомственная военизированная охрана" АО "Укрзалізниця" Владимир Александров, добавив, что бывают и более сложные конфликтные ситуации.

Чтобы вызвать работников военизированной охраны, следует обратиться к проводнику или начальнику поезда.

В течение рейса в поезде находятся двое работников военизированной охраны. Они осуществляют постоянный контроль за порядком и патрулируют вагоны. Все сотрудники военизированной охраны обеспечены спецформой, знаками различия и проходят инструктаж перед каждым рейсом.

При этом, во время рейса работники ведомственной военизированной охраны АО "Укрзализныця" имеют право осуществлять меры физического воздействия и использовать специальные средства, а также рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания.

Также они могут задерживать и передавать правонарушителей в правоохранительные органы, проводить личный досмотр и досмотр вещей. Эти права предусмотрены "Положением о ведомственной военизированной охране акционерного общества "Украинская железная дорога", утвержденным Постановлением Кабинета Министров №7 от 11.01.1994г.

Напоминаем:

В 2020 году Укрзализныця ввела пилотный проект по охране пассажирских поездов в движении силами военизированной охраны компании. Работники этого подразделения сопровождали всего 10 пассажирских поездов. Во время полномасштабного вторжения проект был приостановлен.

В июне 2023 года Укрзализныця запустила продажу билетов в женские купе. Сейчас они доступны только на отдельных направлениях, где поезда проводят длительное время в пути.