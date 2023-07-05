"Укрзалізниця" повернула воєнізовану охорону до пасажирських поїздів

З метою посилення безпеки пасажирських перевезень, Укрзалізниця ухвалила рішення повернути воєнізовану охорону до поїздів, і наразі вже реалізувала це рішення на трьох маршрутах, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляється на сайті залізниці.

Так, з 30 червня 2023 року поновлено супровід воєнізованою охороною пасажирських поїздів. Наразі вона працює у поїздах №81 Київ — Ужгород, №41 Дніпро — Трускавець та № 712 Київ – Краматорськ.

Найближчим часом проєкт буде масштабовано на інші рейси, з урахуванням результатів першого тижня роботи.

"Продовжуємо працювати над питаннями безпеки наших пасажирів. Разом із жіночими купе поновили охорону в окремих поїздах" , - йдеться в повідомленні Укрзалізниці.

Повідомляється, що працівники відомчої охорони вже здійснили 17 рейсів, і за цей час навіть долучилися до розв'язання кількох конфліктних ситуацій.

"Це були дрібні конфлікти, нічого серйозного, наприклад, не допустили до поїзда пасажира у нетверезому стані" , — зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

"На жаль, ще фіксуємо випадки адміністративних правопорушень у поїздах. Насамперед це куріння та розпивання алкогольних напоїв. Не маємо сумнівів, що воєнізована охорона буде дієвим інструментом" , — зазначив директор виконавчої філії "Відомча воєнізована охорона" АТ "Укрзалізниця" Володимир Александров, додавши, що бувають і більш складні конфліктні ситуації.

Щоб викликати працівників воєнізованої охорони, слід звернутися до провідника або начальника поїзда.

Впродовж рейсу в поїзді перебувають двоє працівників воєнізованої охорони. Вони здійснюють постійний контроль за порядком та патрулюють вагони. Всі співробітники воєнізованої охорони забезпечені спецформою, знаками розрізнення та проходять інструктаж перед кожним рейсом.

При цьому, під час рейсу працівники відомчої воєнізованої охорони АТ "Укрзалізниця" мають право здійснювати заходи фізичного впливу та використовувати спеціальні засоби, а також розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення.

Також вони можуть затримувати та передавати правопорушників до правоохоронних органів, проводити особистий огляд і огляд речей. Ці права передбачені "Положенням про відомчу воєнізовану охорону акціонерного товариства "Українська залізниця", затвердженим Постановою Кабінету Міністрів №7 від 11.01.1994р.

Нагадуємо:

У 2020 році Укрзалізниця запровадила пілотний проєкт з охорони пасажирських поїздів у русі силами воєнізованої охорони компанії. Працівники цього підрозділу супроводжували загалом 10 пасажирських поїздів. Під час повномасштабного вторгнення проєкт було призупинено.

У червні 2023 року Укрзалізниця запустила продаж квитків в жіночі купе. Наразі вони доступні лише на окремих напрямках, де потяги проводять тривалий час у дорозі.