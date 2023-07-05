МВД: Нардепа от "Слуги народа" задержали за взятку вместе с помощницей

В Тернополе задержана народный депутат от "Слуги народа" Людмила Марченко и ее помощница по подозрению в получении взятки в $3000, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

По предварительной информации, Марченко задержана у себя дома в Тернополе. В ее офисе сейчас проводят обыски.

"Ее помощница за деньги предоставляла разрешения на выезд военнообязанных за границу через систему "Шлях". Также стало известно, что задержанная депутат беременна и должна рожать через две недели" , — отметил Геращенко.

Напомним, 30 июня стало известно о задержании действующего нардепа от фракции "Евросолидарность" Сергея Алексеева. СБУ сообщила, что вместе с ГБР задокументировала, как нардеп требовал деньги с гражданина одной из европейских стран, а именно за 50 тыс. долл. обещал иностранцу свое содействие в избежании экстрадиции.

Депутату, который возглавляет подкомитет по вопросам правоохранительной деятельности, сообщили о подозрении в мошенничестве (ч.4 ст. 190 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В "Европейской солидарности" ночные обыски у нардепа Алексеева назвали "продолжением провокаций и давления на представителей партии".

3 июля Лычаковский суд Львова арестовал народного депутата Алексеева с возможностью внесения залога.

4 июля Сергей Алексеев вышел из-под стражи под залог в 2,264 млн грн.