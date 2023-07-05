МВС: Нардепа від "Слуги народу" затримали за хабар разом із помічницею

У Тернополі затримано народного депутата від "Слуги народу" Людмилу Марченко та її помічницю за підозрою в отриманні хабара в $3000, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За попередньою інформацією, Марченко затримана у себе вдома у Тернополі. У її офісі наразі проводять обшуки.

"Її помічниця за гроші надавала дозволи на виїзд військовозобов'язаних за кордон через систему "Шлях". Також стало відомо, що затримана депутат вагітна і має народжувати за два тижні" , — зазначив Геращенко.

Нагадаємо, 30 червня стало відомо про затримання чинного нардепа від фракції "Євросолідарність" Сергія Алєксєєва. СБУ повідомила, що разом із ДБР задокументувала, як нардеп вимагав гроші з громадянина однієї з європейських країн, а саме за 50 тис. дол. обіцяв іноземцю своє сприяння у запобіганні екстрадиції.

Депутату, який очолює підкомітет з питань правоохоронної діяльності, повідомили про підозру у шахрайстві (ч.4 ст. 190 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

У "Європейській солідарності" нічні обшуки у нардепа Алєксєєва назвали "продовженням провокацій та тиску на представників партії".

3 липня Личаківський суд Львова заарештував народного депутата Алєксєєва із можливістю внесення застави.

4 липня Сергій Алєксєєв вийшов з-під варти під заставу 2,264 млн грн.