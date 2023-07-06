РФ атаковала Львов "Калибрамы", семь ракет сбили — Воздушные силы

В ночь на 6 июля Россия нанесла ракетный удар по Львовщине ракетами "Калибр" из Черного моря. Силам ПВО удалось сбить 7 ракет.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил.

Атака началась примерно в 01:00. Пуски ракет совершили с надводных носителей и подлодок

"Было зафиксировано несколько групп ракет, которые направлялись в северном направлении, используя рельеф местности и русло Днепра, а затем резко изменили курс на Запад" , — рассказали в Воздушных силах.

В воздушных силах отметили, что зенитные ракетные подразделения и авиация смогли уничтожить семь ракет из десяти. Есть попадание в гражданские объекты во Львове.