РФ атакувала Львів "Калібрами", сім ракет збили — Повітряні сили

У ніч на 6 липня Росія завдала ракетного удару по Львівщині ракетами "Калібр" з Чорного моря. Силам ППО вдалося збити 7 ракет.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Повітряних сил.

Атака почалася приблизно о 01:00. Пуски ракет здійснили з надводних носіїв та підводних човнів

"Було зафіксовано кілька груп ракет, які спершу прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра, а потім різко змінили курс на Захід" , — розповіли в Повітряних силах.

У Повітряних силах відзначили, що зенітні ракетні підрозділи та авіація змогли знищити сім ракет з десяти. Є влучання в цивільні об'єкти у Львові.