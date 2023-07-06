СБУ сообщила о новом подозрении Анатолию Шарию по статье "госизмена"

Следствие заявляет﻿, что он помогал РФ в подготовке и распространении постановочных видеороликов допроса украинских пленных. В частности, лично подсказывал ФСБ, как правильно снимать допрос и какие вопросы задавать, а потом смонтировал его "правильным" образом.

СБУ прилагает к этому звуковые файлы, где человек с голосом, похожим на Шария, дает рекомендации, что должны говорить пленные. Также он упрекает своих собеседников, что пленные выглядят так, будто их пытали и обещает это вырезать из видео перед публикацией на своем канале.

СБУ утверждает, что с ФСБ Шарий общался через экс-главу винницкой полиции Антона Шевцова, который в начале этого года получил подозрение в госизмене.

Напомним, в 2021 года СБУ сообщила Шарию о подозрении в госизмене и дискриминации. В мае прошлого года испанский суд начал рассматривать вопрос о его экстрадиции по запросу Офиса генпрокурора Украины. Позже СМИ писали, что суд постановил закрыть это дело.