СБУ повідомила про нову підозру Анатолію Шарію за статтею "держзрада"

Слідство заявляє, що він допомагав РФ у підготовці та розповсюдженні постановочних відеороликів допиту українських полонених. Зокрема, особисто підказував ФСБ, як правильно знімати допит та які питання ставити, а потім монтував його "правильним" чином.

СБУ додає до цього звукових файлів, де людина з голосом, схожим на Шарія, дає рекомендації, що мають говорити полонені. Також він закидає своїм співрозмовникам, що полонені виглядають так, ніби їх катували і обіцяє це вирізати з відео перед публікацією на своєму каналі.

СБУ стверджує, що з ФСБ Шарій спілкувався через екс-главу вінницької поліції Антона Шевцова, який на початку цього року отримав підозру у держзраді.

Нагадаємо, у 2021 році СБУ повідомила Шарію про підозру в держзраді та дискримінації. У травні минулого року іспанський суд почав розглядати питання щодо його екстрадиції на запит Офісу генпрокурора України. Пізніше ЗМІ писали, що суд ухвалив закрити цю справу.