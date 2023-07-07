Россияне обстреляли Днепропетровщину "Шахедами", двое погибших — ОВА
Ночью россияне атаковали Днепропетровскую область "Шахедами". 6 вражеских беспилотников сбили украинские военные. В результате падения обломков погибли два человека.
Об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.
"Обломки одного из беспилотников упали на ехавшее по трассе авто. К сожалению, два человека погибли", — сообщил он.
Из-за этого загорелась сухая трава, спасатели пожар потушили.
"Еще один беспилотник попал по частному предприятию в Криворожском районе. Произошел пожар. Пламя охватило более 100 кв.м и достигало 4-метровой высоты. Его ГСЧС-ники уже затушили. Никто не пострадал", — отметил Лысак.
Также оккупанты ударили по Никополю из тяжелой артиллерии, обошлось без жертв.