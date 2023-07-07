Росіяни обстріляли Дніпропетровщину "Шахедами", двоє загиблих — ОВА

Росіяни обстріляли Дніпропетровщину "Шахедами", двоє загиблих — ОВА
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Вночі росіяни атакували Дніпропетровську область "Шахедами". 6 ворожих безпілотників збили українські військові. Внаслідок падіння уламків загинуло двоє людей.

Про це повідомив﻿ начальник ОВА Сергій Лисак.

"Уламки одного з безпілотників впали на авто, яке їхало по трасі. На жаль, два чоловіки загинули", — повідомив він.

Через це Зайнялася суха трава, рятувальники пожежу загасили.

"Ще один безпілотник поцілив по приватному підприємству в Криворізькому районі. Сталася пожежа. Полум'я охопило понад 100 кв.м та сягало 4-метрової висоти. Його ДСНС-ники вже приборкали. Ніхто не постраждав", — зазначив Лисак.

Також окупанти вдарили по Нікополю з важкої артилерії, минулося без жертв.

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