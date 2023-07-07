Росіяни обстріляли Дніпропетровщину "Шахедами", двоє загиблих — ОВА
Вночі росіяни атакували Дніпропетровську область "Шахедами". 6 ворожих безпілотників збили українські військові. Внаслідок падіння уламків загинуло двоє людей.
Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.
"Уламки одного з безпілотників впали на авто, яке їхало по трасі. На жаль, два чоловіки загинули", — повідомив він.
Через це Зайнялася суха трава, рятувальники пожежу загасили.
"Ще один безпілотник поцілив по приватному підприємству в Криворізькому районі. Сталася пожежа. Полум'я охопило понад 100 кв.м та сягало 4-метрової висоти. Його ДСНС-ники вже приборкали. Ніхто не постраждав", — зазначив Лисак.
Також окупанти вдарили по Нікополю з важкої артилерії, минулося без жертв.