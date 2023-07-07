Силы обороны закрепляются в районе Клищеевки, продолжаются бои – Генштаб

Силы обороны имели частичный успех и закрепляются в районе Клищеевки на бахмутском направлении, там продолжаются тяжелые бои. Об этом сообщает Military Media Center со ссылкой на заявление спикера Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрея Ковалева.

На бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия. Севернее и южнее Бахмута они продолжают оказывать давление на противника и выбивают его из ранее захваченных рубежей.