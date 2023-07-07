Сили оборони закріплюються в районі Клищіївки, продовжуються бої – Генштаб

Сили оборони мали частковий успіх і закріплюються в районі Кліщеївки на бахмутському напрямку, там точаться важкі бої. Про це повідомляє Military Media Center із посиланням на заяву спікера Генерального штабу Збройних сил України Андрія Ковальова.

На бахмутському напрямі Сили оборони продовжують наступальні дії. На північ і на південь від Бахмута вони продовжують тиснути на противника і вибивають його з раніше захоплених рубежів.