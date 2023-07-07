В Минздраве предупредили о нестабильной эпидемиологической ситуации в стране

Эпидемическая ситуация в Украине по многим инфекционным болезням в Украине нестабильна, а случаи бешенства среди животных даже участились, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава по итогам заседания государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

"Эпидемическая ситуация по многим инфекционным болезням сейчас является нестабильной. Это напрямую связано с террористическими действиями России, что приводит к значительному количеству внутренне перемещенных лиц, скоплению и частому пребыванию людей в бомбоубежищах, разрушению объектов критической инфраструктуры, в том числе и учреждений здравоохранения" , - сказал Ляшко.

Министр обратил внимание на то, что в стране все чаще наблюдаются случаи бешенства среди животных. Как следствие - возможно увеличение количества укусов животными и обращения людей за антирабической помощью.

В связи с этим местные органы государственной власти совместно с Госпродпотребслужбой должны принять неотложные меры по вакцинации и отлову животных.

Также во время заседания рассмотрели ситуацию в Херсонской, Николаевской, Запорожской, Одесской и Днепропетровской областях в связи с рисками, связанными с подрывом дамбы на Каховской ГЭС.

В Минздраве уточняют, что речь идет о заболеваниях кишечной группы с преимущественным путем передачи через пищевые продукты при условии несоблюдения правил приготовления пищи, загрязнения поверхностей и рук; особо опасные инфекции из-за длительных контактов с загрязненными водоемами, вирусные инфекции (вирусный гепатит А, полио, энтеровирусы) при условии загрязнения поверхностных водоносных горизонтов и снижения фильтрационной способности почв, подтопления каптажей и колодцев и тому подобное.

Отмечается, что в зоне действия последствий чрезвычайной ситуации в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Николаевской областях на сегодня актуальным является вопрос обустройства артезианских скважин для медицинских учреждений.

"Недавно я провел селекторное совещание с руководителями структурных подразделений по вопросам здравоохранения Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Николаевской ОГА, представителями Минприроды и Госгеонедр, где мы обсудили вопрос бурения скважин для больниц в разрезе областей. К сожалению, по информации, которую я получил во время совещания, вынужден констатировать неудовлетворительные темпы работ в Днепропетровской и Херсонской областях" , - отметил министр.

Напоминаем:

По данным Минздрава, в Украине фиксируется постоянное и значительное микробное загрязнение поверхностных водоемов, которые касаются Черного моря, рек Днепра, Ингула, Ингульца, Южного Буга и лиманов.

Из 1 604 проб, по результатам исследований, 540 не соответствуют гигиеническим требованиям.