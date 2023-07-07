В МОЗ попередили про нестабільну епідеміологічну ситуацію в країні

Епідемічна ситуація в Україні з багатьох інфекційних хвороб в Україні нестабільна, а випадки сказу серед тварин навіть почастішали, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ за підсумками засідання державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Епідемічна ситуація з багатьох інфекційних хвороб наразі є нестабільною. Це напряму повʼязане з терористичними діями Росії, що призводить до значної кількості внутрішньо переміщених осіб, скупчення і частого перебування людей у бомбосховищах, руйнування обʼєктів критичної інфраструктури, у тому числі й закладів охорони здоровʼя" , – сказав Ляшко.

Міністр звернув увагу на те, що в країні все частіше спостерігаються випадки сказу серед тварин. Як наслідок – можливе збільшення кількості укусів тваринами та звернення людей за антирабічною допомогою.

У зв’язку з цим місцеві органи державної влади спільно з Держпродспоживслужбою мають вжити невідкладних заходів щодо вакцинації та відлову тварин.

Також під час засідання розглянули ситуацію в Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях у звʼязку з ризиками, що пов’язані з підривом дамби на Каховській ГЕС.

У МОЗ уточнюють, що йдеться про захворювання кишкової групи з переважним шляхом передачі через харчові продукти за умови недотримання правил приготування їжі, забруднення поверхонь та рук; особливо небезпечні інфекції через тривалі контакти з забрудненими водоймами, вірусні інфекції (вірусний гепатит А, поліо, ентеровіруси) за умови забруднення поверхневих водоносних горизонтів та зниження фільтраційної спроможності ґрунтів, підтоплення каптажів та колодязів тощо.

Зазначається, що у зоні дії наслідків надзвичайної ситуації у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській та Миколаївській областях на сьогодні нагальним є питання облаштування артезіанських свердловин для медичних закладів.

"Нещодавно я провів селекторну нараду з керівниками структурних підрозділів з питань охорони здоров’я Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської та Миколаївської ОВА, представниками Міндовкілля та Держгеонадр, де ми обговорили питання буріння свердловин для лікарень в розрізі областей. На жаль, за інформацією, яку я отримав під час наради, вимушений констатувати незадовільні темпи робіт в Дніпропетровській та Херсонській областях" , – зауважив міністр.

Нагадуємо:

За даними МОЗ, в Україні фіксується постійне і значне мікробне забруднення поверхневих водойм, які стосуються Чорного моря, річок Дніпра, Інгула, Інгульця, Південного Бугу та лиманів.

З 1 604 проб, за результатами досліджень, 540 не відповідають гігієнічним вимогам.