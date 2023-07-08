Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Золотовалютные резервы Украины достигли исторического максимума

Состоянием на 1 июля 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 38 999,5 млрд долларов США. В июне они выросли на 4,5% и обновили рекордный показатель за всю историю независимости Украины. До этого результата максимальным был уровень, зафиксированный 1 мая 2011 года – 38 351,7 млрд долларов США.

На протяжении июня 2023 года международные резервы продолжили расти благодаря устойчивым и ритмичным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу Национальным банком на межбанковском валютном рынке и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

2. Национальный банк Украины презентовал Стратегию смягчения валютных ограничений

7 июля, как и обещал, Национальный банк презентовал Стратегию смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию. С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте﻿ банка. Какие-либо конкретные сроки не указаны. Отмечается, что «внедрение Стратегии будет осуществляться постепенно, лишь при условии формирования устойчивых предпосылок и после надлежащего анализа потенциального влияния, а также эффективности предыдущих шагов». Из интересного: на первом этапе планируется устранение «множественности валютных курсов». Т.е. Национальный банк будет делать все для полного сближения официального и рыночного курсов доллара.

3. Банки продолжают повышать процентные ставки по депозитам

На уходящей неделе сразу 4 банка отметились повышением процентных ставок по депозитным вкладам как в гривне, так и в валюте.

«Первый украинский международный банк» (ПУМБ) повысил ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 9 месяцев:

на 3 месяца – с 14 до 16% годовых;

на 6 месяцев – с 15 до 16% годовых;

на 9 месяцев – с 15,5 до 16% годовых.

В результате банк уравнял ставки по депозитам на разные сроки (на 12 месяцев – тоже 16% годовых по депозиту «Доходный»).

Банк «Львов» повысил ставку по депозитам в долларах США на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 1,25 до 1,75% годовых;

на 6 и 9 месяцев – с 1,50 до 2,25% годовых;

на 12 месяцев – с 1,75 до 2,50% годовых.

«Кредит Днепр Банк» повысил ставку по депозитам в долларах США на 6 и 12 месяцев:

на 6 месяцев – с 0,80 до 2% годовых;

на 12 месяцев – с 0,10 до 2,50% годовых.

Банк «Південний» повысил ставку по депозитам в долларах США на 3 и 6 месяцев:

на 3 месяца – с 1,00 до 1,75% годовых;

на 6 месяцев – с 1,50 до 2,25% годовых.

В то же время «Укрэксимбанк» снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 6 месяцев

с 17 до 15,50% годовых.

4. «РадаБанк» запустил возможность удаленной регистрации

Число банков, стать клиентом которого можно удаленно, выросло: к ним добавился «РадаБанк».

Чтобы стать клиентом банка, нужно:

1) загрузить приложение «RB24» и ввести номер телефона;

2) передать копии цифровых документов через приложение «Дія»;

3) сделать селфи;

4) заполнить анкету;

5) придумать пароль и подписать документы.

После этого будет автоматически открыта виртуальная карта «RADAсard», позволяющая делать все основные банковские операции.

5. Совместная акция «Приватбанка» и интернет-магазина ROZETKA

С 4 июля по 1 августа на товары в интернет-магазине ROZETKA действует 5%-ная скидка в случае оплаты картой «Универсальная» от «Приватбанка» или премиальной картой международной платежной системы Mastercard. Минимальная сумма заказа для получения скидки – 500 гривен.

Скидка предоставляется на товары со специальной меткой «-5%» и логотипами «ПриватБанку» и «Mastercard». При оформлении заказа надо выбрать способ оплаты «5% скидки в случае оплаты от 500 грн картой Mastercard от ПриватБанка».