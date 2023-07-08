Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Золотовалютні резерви України досягли історичного максимуму

Станом на 1 липня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 38 999,5 млрд. доларів США. У червні вони зросли на 4,5% та оновили рекордний показник за всю історію незалежності України. До цього результату максимальним був рівень, зафіксований 1 травня 2011 - 38 351,7 млрд доларів США.

Упродовж червня 2023 року міжнародні резерви продовжили зростати завдяки стійким та ритмічним надходженням від міжнародних партнерів, які перевищили чистий продаж Національним банком на міжбанківському валютному ринку та боргові виплати країни в іноземній валюті.

2. Національний банк України презентував Стратегію пом'якшення валютних обмежень

7 липня, як і обіцяв, Національний банк презентував Стратегію пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування. З повним текстом можна ознайомитися на офіційному сайті банку. Будь-які конкретні терміни не вказані. Зазначається, що «впровадження Стратегії буде здійснюватися поступово лише за умови формування стійких передумов і після належного аналізу потенційного впливу, а також ефективності попередніх кроків». З цікавого: на першому етапі планується усунення "множинності валютних курсів". Тобто. Національний банк робитиме все для повного зближення офіційного та ринкового курсів долара.

3. Банки продовжують підвищувати процентні ставки за депозитами

Минулого тижня відразу 4 банки відзначилися підвищенням відсоткових ставок за депозитними вкладами як у гривні, так і у валюті.

«Перший український міжнародний банк» (ПУМБ) підвищив ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 9 місяців:

на 3 місяці – з 14 до 16% річних;

на 6 місяців – з 15 до 16% річних;

на 9 місяців – із 15,5 до 16% річних.

В результаті банк зрівняв ставки за депозитами на різні терміни (на 12 місяців – також 16% річних за депозитом «Дохідний»).

Банк «Львів» підвищив ставку за депозитами у доларах США на 3,6,9 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 1,25% до 1,75% річних;

на 6 та 9 місяців – з 1,50 до 2,25% річних;

на 12 місяців – з 1,75 до 2,50% річних.

«Кредит Дніпро Банк» підвищив ставку за депозитами в доларах США на 6 та 12 місяців:

на 6 місяців – з 0,80 до 2% річних;

на 12 місяців – з 0,10 до 2,50% річних.

Банк «Південний» підвищив ставку за депозитами у доларах США на 3 та 6 місяців:

на 3 місяці – з 1,00 до 1,75% річних;

на 6 місяців – з 1,50 до 2,25% річних.

Водночас «Укрексімбанк» знизив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 6 місяців.

із 17 до 15,50% річних.

4. "РадаБанк" запустив можливість віддаленої реєстрації

Число банків, стати клієнтом якого можна віддалено, виросло: до них додався «РадаБанк».

Щоб стати клієнтом банку, потрібно:

1) завантажити програму «RB24» та ввести номер телефону;

2) передати копії цифрових документів через програму «Дія»;

3) зробити селфі;

4) заповнити анкету;

5) придумати пароль та підписати документи.

Після цього буде автоматично відкрито віртуальну картку «RADAсard», що дозволяє робити всі основні банківські операції.

5. Спільна акція «Приватбанку» та інтернет-магазину ROZETKA

З 4 липня по 1 серпня на товари в інтернет-магазині ROZETKA діє 5% знижка у разі оплати карткою «Універсальна» від «Приватбанку» або преміальною карткою міжнародної платіжної системи Mastercard. Мінімальна сума замовлення для отримання знижки – 500 грн.

Знижка надається на товари зі спеціальною міткою «-5%» та логотипами «ПриватБанку» та «Mastercard». При оформленні замовлення треба вибрати спосіб оплати «5% знижки у разі оплати від 500 грн. карткою Mastercard від ПриватБанку».