В Нидерландах все правительство во главе с премьером подало в отставку
Коалиционное правительство страны распалось из-за споров по миграции, сообщает Деловая столица.
Премьер Нидерландов Марк Рютте из-за разногласий в коалиции объявил об отставке, передает ANP.
Вместе с ним в отставку уходит все правительство. Ранее из-за миграционного вопроса распался коалиционный кабинет министров, которым руководил Марк Рютте.
К этому привели длительные разногласия по поводу миграционной политики: в парламенте после жарких дебатов снова не смогли договориться по вопросу о мерах сдерживания потока просителей убежища. В том числе было предложение о создании временного статуса для беженцев и ограничить число родственников, которые могут воссоединиться с ними.
Сейчас в Нидерланды продолжает прибывать большой поток мигрантов, при этом в стране едва ли не строжайшее антимиграционное законодательство в ЕС.
Рютте возглавлял 4 правительства в Нидерландах, последнее просуществовало с января 2022 года.
Ожидается, что парламентские выборы пройдут в ноябре. Действующий Кабинет Министров продолжит исполнять обязанности, пока не будет сформировано новое правительство.