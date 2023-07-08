В Нидерландах все правительство во главе с премьером подало в отставку

Коалиционное правительство страны распалось из-за споров по миграции, сообщает Деловая столица.

Премьер Нидерландов Марк Рютте из-за разногласий в коалиции объявил об отставке, передает ANP.

Вместе с ним в отставку уходит все правительство. Ранее из-за миграционного вопроса распался коалиционный кабинет министров, которым руководил Марк Рютте.

К этому привели длительные разногласия по поводу миграционной политики: в парламенте после жарких дебатов снова не смогли договориться по вопросу о мерах сдерживания потока просителей убежища. В том числе было предложение о создании временного статуса для беженцев и ограничить число родственников, которые могут воссоединиться с ними.

Сейчас в Нидерланды продолжает прибывать большой поток мигрантов, при этом в стране едва ли не строжайшее антимиграционное законодательство в ЕС.

Рютте возглавлял 4 правительства в Нидерландах, последнее просуществовало с января 2022 года.

Ожидается, что парламентские выборы пройдут в ноябре. Действующий Кабинет Министров продолжит исполнять обязанности, пока не будет сформировано новое правительство.