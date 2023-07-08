У Нідерландах весь уряд на чолі з прем'єром подав у відставку

Коаліційний уряд країни розпався через суперечки щодо міграції, повідомляє Ділова столиця.

Прем'єр Нідерландів Марк Рютте через розбіжності в коаліції оголосив про відставку, передає ANP.

Разом із ним у відставку йде весь уряд. Раніше через міграційне питання розпався коаліційний кабінет міністрів, яким керував Марк Рютте.

До цього призвели тривалі розбіжності щодо міграційної політики: у парламенті після палких дебатів знову не змогли домовитися з питання про заходи стримування потоку прохачів притулку. В тому числі була пропозиція створити тимчасовий статус для біженців і обмежити число родичів, які можуть возз'єднатися з ними.

Зараз в Нідерланди продовжує прибувати великий потік мігрантів, при цьому в країні чи не найсуворіше антиміграційне законодавство в ЄС.

Рютте очолював 4 уряди в Нідерландах, останній проіснував із січня 2022 року.

Очікується, що парламентські вибори пройдуть в листопаді. Чинний Кабінет Міністрів продовжить виконувати обов'язки, поки не буде сформовано новий уряд.