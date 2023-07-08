Резников рассказал, как Украина будет применять кассетные боеприпасы

Резников рассказал, как Украина будет применять кассетные боеприпасы
Фото: Facebook

Министр обороны назвал кассетные боеприпасы "освободительным оружием", сообщает Деловая столица.

Кассетные боеприпасы не будут использоваться на территории России, сообщил министр обороны Алексей Резников.

Глава военного ведомства назвал 5 ключевых принципов по этим снарядам:

  • Украина будет применять их только для освобождения своих территорий;
  • боеприпасы будут пущены в действие только по военным позициям рашистов, а не по украинским городам;
  • будет вестись строгий учет количества и зон использования снарядов;
  • после деоккупации эти зоны будут приоритетными в разминировании;
  • отчетность партнерам об эффективности их использования.
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