Резников рассказал, как Украина будет применять кассетные боеприпасы
Министр обороны назвал кассетные боеприпасы "освободительным оружием", сообщает Деловая столица.
Кассетные боеприпасы не будут использоваться на территории России, сообщил министр обороны Алексей Резников.
Глава военного ведомства назвал 5 ключевых принципов по этим снарядам:
- Украина будет применять их только для освобождения своих территорий;
- боеприпасы будут пущены в действие только по военным позициям рашистов, а не по украинским городам;
- будет вестись строгий учет количества и зон использования снарядов;
- после деоккупации эти зоны будут приоритетными в разминировании;
- отчетность партнерам об эффективности их использования.