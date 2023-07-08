Резніков розповів, як Україна застосовуватиме касетні боєприпаси
Міністр оборони назвав касетні боєприпаси "визвольною зброєю", повідомляє Ділова столиця.
Касетні боєприпаси не будуть використовуватись на території рф, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
Очільник військового відомства назвав 5 ключових принципів щодо цих снарядів:
- Україна застосовуватиме їх лише для звільнення своїх територій;
- боєприпаси будуть пущені в дію тільки по військових позиціям рашистів, а не по українських містах;
- вестиметься суворий облік кількості та зон використання снарядів;
- після деокупації ці зони будуть пріоритетними у розмінуванні;
- звітування партнерам про ефективність їх використання.