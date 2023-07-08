Резніков розповів, як Україна застосовуватиме касетні боєприпаси

Резніков розповів, як Україна застосовуватиме касетні боєприпаси
Фото: Facebook

Міністр оборони назвав касетні боєприпаси "визвольною зброєю", повідомляє Ділова столиця.

Касетні боєприпаси не будуть використовуватись на території рф, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Очільник військового відомства назвав 5 ключових принципів щодо цих снарядів:

  • Україна застосовуватиме їх лише для звільнення своїх територій;
  • боєприпаси будуть пущені в дію тільки по військових позиціям рашистів, а не по українських містах;
  • вестиметься суворий облік кількості та зон використання снарядів;
  • після деокупації ці зони будуть пріоритетними у розмінуванні;
  • звітування партнерам про ефективність їх використання.
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