Threads пересек отметку в 100 миллионов пользователей

Новое приложение Threads от Meta, которое является конкурентом Twitter, за считанные дни после запуска превысило отметку в 100 миллионов пользователей, преодолев этот рубеж значительно быстрее, чем ChatGPT от OpenAI, который потратил на это два месяца, сообщает Экономическая правда.

"Приложение Threads почти сразу стало хитом. За первые два часа оно набрало 2 миллиона пользователей, откуда неуклонно поднялось до 5 миллионов, 10 миллионов, 30 миллионов, а затем и до 70 миллионов" , - пишет издание The Verge.

По словам генерального директора Meta Марка Цукерберга, этот запуск "превзошел ожидания".

По состоянию на четверг в приложении уже было более 95 миллионов постов и 190 миллионов лайков.

"Тем не менее, Threads все еще находится на начальном этапе и нам придется подождать, чтобы увидеть, сможет ли он завоевать такую же всеобщую популярность, как когда-то Twitter.