Threads перетнув позначку у 100 мільйонів користувачів

Новий застосунок Threads від Meta, який є конкурентом Twitter, за лічені дні після запуску перевищив позначку в 100 мільйонів користувачів, подолавши цей рубіж значно швидше, ніж ChatGPT від OpenAI, який витратив на це два місяці, повідомляє Економічна правда.

"Застосунок Threads майже одразу став хітом. За перші дві години він набрав 2 мільйони користувачів, звідки неухильно піднявся до 5 мільйонів, 10 мільйонів, 30 мільйонів, а потім і до 70 мільйонів" , - пише видання The Verge.

За словами генерального директора Meta Марка Цукерберга, цей запуск "перевершив очікування".

Станом на четвер у застосунку вже було понад 95 мільйонів постів і 190 мільйонів вподобань.

"Тим не менш, Threads все ще перебуває на початковому етапі і нам доведеться почекати, щоб побачити, чи зможе він завоювати таку ж загальну популярність, як колись Twitter.