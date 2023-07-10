Что угрожает стабильности гривны

На валютном фронте – без перемен. Наличный курс доллара «застыл» на месте. Колебания ценников на продажу наличного «американца» в оптовых обменных пунктах столицы за неделю не превышали 10 копеек. За период с 3 по 10 июля стоимость доллара в обменниках Киева не вышла за пределы узкого диапазона 37,15-37,25 гривен.

Несмотря на все усилия со стороны Национального банка и комитета ВР по вопросам финансов во главе с одиозным Даниилом Гетманцевым, продолжается история (или правильнее сказать – истерия) с «белыми» и «синими» долларами. Обменники упорно покупают «синие» (купюры, начиная с 2009 года выпуска и позднее) дороже примерно на 15-20 копеек, чем более старые «белые». Очевидно, именно поэтому в кассах банков клиентам начали предлагать исключительно «белые» (т.е. старого образца) доллары. Кто-то, а начальники банковских отделений и в курсе того, какой доллар дороже, и в курсе того, где можно безболезненно и с выгодой для себя поменять «синий» на «белый» с доплатой. При этом своим клиентам они предлагают доллары старого образца, аргументируя тем, что «все купюры – платежные и обязаны приниматься одинаково».

Впрочем, все эти мелкие неурядицы не особо влияют на текущую ситуацию на валютном рынке. Гораздо более серьезные проблемы могут проявиться уже в ближайшем будущем, угрожая стабильности курса национальной валюты.

Во-первых, 18 июля заканчивается действие т.н. «зерновой сделки», согласно которой страна-агрессор Россия обязалась беспрепятственно пропускать корабли с зерном. Уже сейчас идут переговоры с участием Турции, которая требует продолжения действия сделки (что не удивительно, т.к. именно Турция получает очень большие дивиденды от этого). В случае, если продление сделки сорвется, это еще больше снизит поступление валюты от экспорта на украинский межбанковский валютный рынок. Конечно, при наличии стабильно поступающей из-за рубежа финансовой помощи критического эффекта это не произведет, но ситуация на межбанке явно ухудшится. И вполне возможно, это может вынудить Национальный банк все же повысить (после года стабильности) официальный курс доллара США к гривне, что неминуемо отразится и на наличном валютном рынке.

Во-вторых, в ближайшие дни может состояться национализация бывшего «Альфа-Банка Украина», в марте сменившего название на Sense Bank. Увеличение доли государства на банковском рынке и потенциальное изменение условий для клиентов в новом «госбанке» может вызвать сильные движения на рынке банковских услуг. Как вариант, можем увидеть бегство юридических лиц из Sense Bank, не исключен отток и депозитов физических лиц. В случае, если такой отток начнется, часть гривны из нового «госбанка» может оказаться на наличном валютном рынке, что подстегнет спрос и приведет к росту курса доллара.

И наконец, в-третьих, фактором возможной нестабильности является… предстоящее заседание правления Национального банка по вопросам монетарной политики, намеченное на четверг 27 июля. До заседания осталось чуть больше двух недель, а финансовую общественность интересует вопрос: «Будут ли произведены какие-либо серьезные изменения, т.е. снижение ставки НБУ и изменение официального курса доллара или нет?» Напомним, следующее подобное заседание намечено на сентябрь, т.е. руководству НБУ в нынешней ситуации, учитывая вышеназванные факторы риска, придется принять правильное решение и, возможно, действовать на упреждение.

Что будет с долларом?

В ближайшей перспективе предпосылок для немедленного роста курса доллара нет. Наш дипазон колебаний продолжает работать, однако мы решили сузить его, сдвинув нижнюю границу. Она составит 37,15-37,20 гривен, собственно, курс сейчас находится возлее нее. Верхняя же остается неизменной – 37,55-37,60 гривен. Если же решение о снижении учетной ставки все же будет принято в июле, уже в конце месяца доллар может пойти вверх более резко и выйти из указанного диапазона.