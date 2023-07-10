Що загрожує стабільності гривні

На валютному фронті – без змін. Готівковий курс долара "застиг" на місці. Коливання цінників на продаж готівкового американця в оптових обмінних пунктах столиці за тиждень не перевищували 10 копійок. За період із 3 по 10 липня вартість долара в обмінниках Києва не вийшла за межі вузького діапазону 37,15-37,25 гривень.

Незважаючи на всі зусилля з боку Національного банку та комітету ВР з питань фінансів на чолі з одіозним Данилом Гетьманцевим, продовжується історія (або правильніше сказати – істерія) з «білими» та «синіми» доларами. Обмінники наполегливо купують «сині» (купюри, починаючи з 2009 року випуску та пізніше) дорожче приблизно на 15-20 копійок, ніж старіші «білі». Очевидно, саме тому у касах банків клієнтам почали пропонувати виключно «білі» (тобто старого зразка) долари. Хтось, а начальники банківських відділень і в курсі того, який долар дорожчий, і в курсі того, де можна безболісно і з вигодою для себе поміняти синій на білий з доплатою. При цьому своїм клієнтам вони пропонують долари старого зразка, аргументуючи тим, що «всі купюри – платіжні та мають прийматися однаково».

Втім, усі ці дрібні негаразди не особливо впливають на поточну ситуацію на валютному ринку. Набагато серйозніші проблеми можуть виявитися вже найближчим часом, загрожуючи стабільності курсу національної валюти.

По-перше, 18 липня закінчується дія т.зв. «зернової угоди», за якою країна-агресор Росія зобов'язалася безперешкодно пропускати кораблі із зерном. Вже зараз йдуть переговори за участю Туреччини, яка потребує продовження дії угоди (що не дивно, оскільки саме Туреччина отримує дуже великі дивіденди від цього). Якщо продовження операції зірветься, це ще більше знизить надходження валюти від експорту на український міжбанківський валютний ринок. Звичайно, за наявності фінансової допомоги, що стабільно надходить з-за кордону, критичного ефекту це не зробить, але ситуація на міжбанку явно погіршиться. І цілком можливо, це може змусити Національний банк все ж таки підвищити (після року стабільності) офіційний курс долара США до гривні, що неминуче позначиться і на готівковому валютному ринку.

По-друге, найближчими днями може відбутися націоналізація колишнього «Альфа-Банку Україна», який у березні змінив назву на Sense Bank. Збільшення частки держави на банківському ринку та потенційна зміна умов для клієнтів у новому «держбанку» може спричинити сильні рухи на ринку банківських послуг. Як варіант, можемо побачити втечу юридичних осіб із Sense Bank, не виключено відтікання депозитів фізичних осіб. У разі, якщо такий відтік почнеться, частина гривні з нового «держбанку» може виявитися на готівковому валютному ринку, що спричинить попит і призведе до зростання курсу долара.

І, нарешті, по-третє, чинником можливої нестабільності є… майбутнє засідання правління Національного банку з питань монетарної політики, намічене на четвер 27 липня. До засідання залишилося трохи більше двох тижнів, а фінансову громадськість цікавить питання: «Чи будуть проведені якісь серйозні зміни, зниження ставки НБУ та зміна офіційного курсу долара, чи ні?» Нагадаємо, таке засідання намічено на вересень, тобто. керівництву НБУ у нинішній ситуації, враховуючи вищеназвані фактори ризику, доведеться ухвалити правильне рішення і, можливо, діяти на випередження.

Що буде із доларом?

У найближчій перспективі передумов для негайного зростання курсу долара немає. Наш діапазон коливань продовжує працювати, але ми вирішили звузити його, зсунувши нижню межу. Вона складе 37,15-37,20 гривень, власне, курс зараз знаходиться біля неї. Верхня залишається незмінною – 37,55-37,60 гривень. Якщо ж рішення про зниження облікової ставки все ж таки буде прийнято в липні, вже наприкінці місяця долар може піти вгору різкіше і вийти із зазначеного діапазону.