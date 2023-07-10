Эрдоган и Мишель договорились "оживить" отношения между Турцией и ЕС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Европейского совета Шарль Мишель договорились "оживить" отношения между Турцией и ЕС, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит сообщение Мишеля в Twitter.
"Хорошая встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на саммите НАТО", - написал он.
По словам Мишеля, в ходе встречи они обсудили возможности возвращения сотрудничества ЕС и Турции на передний план и активизации отношений.
"Совет ЕС пригласил вице-президента по правам человека и Еврокомиссию представить доклад с тем, чтобы действовать стратегически и перспективно", - заявил он.
Турция препятствует вступлению Швеции в НАТО
Турецкий лидер Реджеп Эрдоган обнаружил новое препятствие для Швеции, которое нужно преодолеть, чтобы присоединиться к военному альянсу. В частности, он намекнул, что Турция уже более 50 лет ожидает вступления в ЕС.
Президент Турции не уточнил, является ли затянувшаяся попытка Анкары вступить в ЕС новым условием для вступления Швеции в НАТО, или это просто вопрос, который Турция снова хочет поднять.